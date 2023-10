- Pentagon: Amerikanske soldater angrepet 16 ganger den siste uka

Amerikanske soldater skal ha blitt angrepet minst 16 ganger i Irak og Syria den siste uka, melder Reuters. 12 av angrepene skal ha skjedd i Irak, mens fire av angrepene skal ha skjedd i Syria den siste uka. Angrepene skal ha blitt utført av grupper med tilknytning til Iran, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet. Det skal ha blitt brukt droner og missiler i angrepene.

Amerikanske soldater ble angrepet i Irak tidligere i dag, men angrepet var mislykket, ifølge departementet. Ifølge Wall Street Journal er det amerikanske forsvaret bekymret for angrep fra militante grupper så fort den planlagte bakkeinvasjonen i Gaza setter i gang. Dette skal være bakgrunn for at USA nå frakter ekstra luftvern til regionen.

dagbladet »

Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

