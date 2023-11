Åpenhjertig kronprins Haakon: – Vi bestemte oss for å ikke være sammen

Gikk hver til sittDet var i 1999, under Quartfestivalen i Kristiansand, at kronprinsen møtte Mette-Marit Tjessem Høiby for første gang. I boken minnes han at hun kom inn i baren han selv var i, ikledd en olajakke, og beskriver henne som «et lys».

Videre forteller kronprinsen at han ble fascinert, og at Mette-Marit var en man raskt likte. Han minnes åpne og intense samtaler, latter og ærlighet – og at de to møttes flere ganger i skjul gjennom sommeren og høsten etter festivalen.– Før avreise bestemte vi oss for ikke å være sammen. Det gikk jo ikke, sier han og legger til at det derimot ikke ble slik.– Det var en fin tid, en veldig fin tid.

Forholdet ble avslørt av Fædrelandsvennen da de dro til Geilo sammen i romjulen, og da begynte det som ifølge Haakon «bare skulle bli verre og verre helt til vi giftet oss». Men likevel ville han gjerne unngått alle spørsmålene. Etter at forholdet ble kjent kom det flere overskrifter i norsk presse om Mette-Marits fortid samt det at hun var alenemor.

