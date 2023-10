Åpenhjertig Aleksander Aamodt Kilde: - Det har vært mye

Kilde, som kjørte ut for andre året på rad i verdenscupåpningen, synes lagkameratene greide å holde fokus på det sportslige, til tross for situasjonen.– Det var to følelser jeg hadde i går da jeg lå i senga. Den ene var kaldsvetten, siden jeg var så nervøs. Den andre var sånn: «Det er synd at Lucas ikke er her». Det tar bort litt av presset.

– Jeg snakket senest med ham på telefon i går. Vi snakket om taktikk før dagens renn. Han er fortsatt en del av laget, selv om han ikke kjører.– Kommer du til å prøve å overtale ham?Henrik Kristoffersen lå på fjerdeplass etter første omgang, mens Alexander Steen Olsen var nummer seks, før rennet blåste bort.

– Jeg synes gutta gjør en bra jobb i dag med tanke på det som har skjedd de siste dagene. Vi får se positivt på det, og se positivt på det Lucas har brakt til skisporten, sier Kilde.– Det var nok de som har vært på laget en stund som kjente mest på det sjokket, den følelsen av å være lei seg og at en kompis har hatt det litt kjipt. Jeg synes alle har klart å holde fokus. headtopics.com

– Når han først sier det blir man litt målløs. Man vet ikke hva man skal si. Man har lyst til å si «det tror jeg ikke noe på», men han har sikkert gått en runde med seg selv hundre ganger. Da må man godta det. Det eneste man kan gi er støtte.

Lucas Braathen, Norveç Kayak Federasyonu ile kendi görüntü hakları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle kayakçılığı bırakıyorAleksander Aamodt Kilde, kayak federasyonuyla yaşadığı anlaşmazlık konusunda Braathen'ın iyi olmasının ve yaptığı işten zevk almasının önemini vurguluyor, ancak durumun şok edici ve üzücü olduğunu söylüyor. Les mer ⮕

