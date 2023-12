Penger fra avdøde uten arvinger støtter frivillige organisasjoner

Hver gang det dør en person som ikke har arvinger, betyr det potensielt penger i kassa til Norsk forening for Williams syndrom og andre frivillige organisasjoner. GLAD GJENG: Takket være midler fra avdøde uten arvinger kan Norsk forening for Williams syndrom ha aktivitetssamlinger som dette hvor de har fokus på sunn og god mat. Foto: Norsk forening for Williams syndrom.Williams syndrom-foreningen fikk 200 000 kroner i støtte gjennom ordningen i fjor.

Midlene kommer fra avdøde personer uten arvinger eller testament. – Det betyr alt for oss at vi får disse midlene. Det bidrar til å skape samhold, aktivitet og glede i vår lille forening med 120–130 medlemmer, sier styreleder Erik Andersen til TV 2. 2. juledag fortalte TV 2 historien om Alf i Trondheim. Han ble funnet død i slutten av november og verken kommunen eller gravferdsbyrået klarte å finne familie, slekt eller venner etter 78-åringe





