Pengene fortsetter å renne ut av XXL – tapte 189 mill. kroner i tredje kvartal

Fredag morgen la XXL frem fasiten for tredje kvartal. Rapporten viser inntekter på i underkant av to milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 198 millioner kroner.

– Vi er ikke fornøyde med resultatet for tredje kvartal. Markedet forblir utfordrende, hovedsakelig drevet av fallende etterspørsel, høye nivåer på rabatter og overdrevne varelagre i verdikjeden, sier konsernsjef Freddy Sobin.

På forhånd var det ventet en topplinje på 2,1 milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 189,8 millioner kroner, ifølge et begrenset antall analytikerestimater innhentet av Bloomberg.I starten av oktober ble det klart at den britiske retailgiganten Frasers Group hadde sikret seg en eierandel på 9,75 prosent av XXL. Transaksjonen gjorde det Mike Ashley-kontrollerte selskapet til nest største eier, foran Ferd og bak Altor. headtopics.com

Analytikere var da klare på at inntoget helt klart var positivt for XXL og Ole Martin Westgaard i DNB Markets uttalte at det trolig ville trigge spekulasjoner om oppkjøp.XXL-aksjen steg over 60 prosent Frasers-kjøpet ble kjent, men har siden falt nesten 40 prosent. I forrige uke skrev meglerhuset SEB at det tror selskapet vil måtte hente ytterligere en halv milliard kroner i ny kapital i 2024, og begrunnet det med en svak likviditetsposisjon.

Ved utgangen av andre kvartal var kontantbeholdningen på 572 millioner kroner. XXL har nå hentet inn litt over en milliard kroner i ny kapital fordelt på to emisjoner siden desember i fjor. Blant analytikerne som følger selskapet og som har oppdatert sine anbefalinger i oktober er det kun Westgaard i DNB Markets som har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 1,3 kroner. Resten sier «selg» og ligger inne med kursmål på mellom 0,25 og 0,7 kroner.Svenske Sobin har altså fått en marerittaktig start på sin karriere som konsernsjef for XXL, etter å ha tatt over sjefsstolen tidligere i år. headtopics.com

