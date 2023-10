Pelsdyrbøndene har til nå fått 1,3 milliarder kroner

(Trønderdebatt)

Det verste var at Erna Solberg bare ville betale smuler i kompensasjon til de bøndene som ble rammet. I opposisjon jobbet Sp og Ap med å få på plass en erstatning for det økonomiske tapet bøndene ble påført. Stortingsflertallet ønsket en bedre erstatning.

Etter regjeringsskiftet høsten 2021 startet Ap/Sp-regjeringen arbeidet med å lage en skikkelig erstatningsordning. De nye reglene for erstatning trådde i kraft i mars 2022. Søknadsfristen var oktober 2022. headtopics.com

For å avhjelpe de tidligere pelsdyrbøndene økonomisk ble det på grunn av forsinkelser laget en ordning med forskuddsbetaling. I oktober 2023 hadde alle som hadde søkt, levert tilfredsstillende dokumentasjon og oppfyller kravene fått tilbud om et slikt forskudd. Til nå er det utbetalt omtrent 1,3 milliarder kroner til pelsdyrbøndene.

Jeg er enig med pelsdyrbøndene i at prosessen med erstatning har tatt for lang tid. Hovedforklaringen er at Solberg-regjeringen med de tidligere landbruksministrene Dale (Frp), Hoksrud (Frp) og Bollestad (KrF) strittet imot prinsippet om full erstatning. Da Sandra Borch (Sp) tok over som landbruksminister kom ordningen på plass og arbeidet med å sluttføre pelsdyrsaken startet. headtopics.com

Da jeg tok over som landbruksminister 4. august i år var dette den første saken jeg tok tak i. Jeg har på vegne av Senterpartiet hatt hovedansvaret med å følge opp saken i Stortinget i tiden etter at Erna Solberg varslet det famøse forbudet. Det har gjort at jeg de siste fem årene har møtt mange av de bøndene som ble rammet av næringsforbudet. De fortjener et anstendig og raskt økonomisk oppgjør.

