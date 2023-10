Peker på omfattende CIA-samarbeid: – Ganske unikt

Washington Post publiserte denne uken en omfattende sak som omhandler samarbeidet mellom den amerikanske etterretningstjenesten CIA og dens ukrainske motparter SBU og GUR.

– Det er alltid en risiko at folk som snakker om etterretning, mener de har nærmere befatning med temaet enn de egentlig har. Men her virker mye troverdig. At de har tettere kobling er naturlig, gitt situasjonen i 2014. Men amerikanerne passer nok på å holde en viss avstand, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth.

– Begge er veldig kapable. Etter invasjonen har de blitt tvunget til å finne nye metoder og ty til mer drastiske skritt. De har vist seg å være dyktige på mye, men etterretningen til militære operasjoner synes å ha vært spesielt bra. Det er nok mye GURs fortjeneste. Budanov som er lederen deres er 37 og det må jeg si er en ung alder, men gjenspeiler organisasjonen. headtopics.com

Dugina var datteren til den høyrenasjonalistiske ideologen Aleksandr Dugin. Faren var trolig målet for angrepet. Kildene til avisen hevder at sprengstoffet var gjemt i et kattebur. Slike operasjoner skal amerikanerne holde seg langt unna, hevder Washington Posts kilder, og Røseth sier seg enig.

Mener Ukraina ble tatt på sengaWashington Post skriver at amerikanerne har spyttet hundrevis av millioner inn i de ukrainske etterretningstjenestene. Treningen de ga, skal ikke ha vært av den militære typen som å håndtere sprengstoff, men heller dekkoperasjoner og etterretningsinnhenting. headtopics.com

EtterretningssamarbeidUkrainske tjenestepersoner sier til avisen at metodene deres har blitt mer og mer brutale ettersom Russland eskalerte krigen. Røseth forteller at både Storbritannia og USA pleier å samarbeide med andre land rundt etterretning, men at det er særlig viktig i Ukrainas tilfelle.

