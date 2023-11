Paven tar til orde for tostatsløsning

– I krig fremkaller et slag i ansiktet et annet slag. Et sterkt slag og så et enda sterkere slag, og slik fortsetter det. Men det handler om at to folk må leve sammen, sier han. Produkter som skal fungere som et plantebasert alternativ til kjøttprodukter, som vegetarburgere, veganske pølser og plantebasert melk har hatt en eventyrlig salgsvekst. Nå ser det ut til at trenden har snudd, ifølge landets største dagligvarekjeder.

– Smak og tekstur på vegetarproduktene som burger og pølse er fremdeles langt fra deres kjøttkonkurrenter, sier matforskeren. Animalia antyder at dyrtiden og lavere kjøpekraft kan ha påvirket forbruket, men de påpeker også at endringer i lagerbeholdninger spiller en rolle.

Nav gir flere avslag i yrkesskadesaker nå enn før. Sentralisering av saksbehandlingen kan være noe av forklaringen. Jens S. Mykland, jurist og fagansvarlig for yrkesskade i Nav, peker på en sentralisering av saksbehandlingen som en del av bakgrunnen for økningen i avslag.

– Presidenten og førstedamen skal vise sin respekt for ofrene for dette grusomme angrepet, og de skal sørge sammen med familier og innbyggere i lokalsamfunnet, samt møte personell fra nødetater, sykepleiere og andre som sto i frontlinjen under hendelsen, står det i en uttalelse fra Det hvite hus.

SOPP: Fire personer skal ha bitt forgiftet med sopp under et lunsjbesøk ved en restaurant i Australia i juli. Tre av gjestene døde kort tid etter. Bildet er et arkivfoto av sjampinjong-sopp funnet i skogen.En kvinnelig servitør ble torsdag satt i varetekt og mistenkt for å ha forgiftet fire gjester ved en restaurant i byen Leongatha i Australia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Hamas sier de er i sammenstøt med israelske styrker på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Verdens beste oster brennes opp i fjernvarmeanleggTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israels forsvar sier de har bombet Hizbollah-mål i LibanonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Norske menn er for første gang over 1,81 meterTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Tarantell gikk over veien og forårsaket trafikkulykke i USATV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fjord1 selges til utlandetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕