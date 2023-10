Patrick Vieira var minuttet fra det store poengranet

Patrick Vieira skulle lede Crystal Palace mot klubben i sitt hjerte, og ble møtt av et hjemmepublikum som ikke hadde glemt en av sine største fotballhelter fra gullalderen til klubben.The Chronicle: «Ralf Rangnick har begynt å lage skisse på visjonen for Newcastle»

Så gikk fløyta, og Vieira var lederen for «fienden». Det holdt på å gå som planlagt med å sende Arsenal-supporterne skuffet hjem. Aubameyang satte riktignok inn en tidlig scoring, men i andre omgang var det Palace som presset. To scoringer, den siste sytten minutter før slutt, ga Vieira overtaket på Arteta.

Så smatt den exit-varslede Alexandre Lacazette frem og satte inn utligningen fem minutter på overtid.Vieira og Palace ble dermed stående igjen som taperen i poengdelingen, men for Arsenal-supporterne var det nok en lettelse å slippe hjemmetap mot «en av sine egne». headtopics.com

