Party, party? – “Sharp SumoBox”

Et annet problem er at rekkevidden er snodig svak sett i forhold til størrelsen. Man skulle tro den hadde bedre rekkevidde enn en smart-høyttaler som er 10 ganger mindre, men så er ikke tilfellet. Rekkevidden er for dårlig, og det trekker ned.

Når det kommer til funksjoner er det mange av dem, ikke bare kan du nappe ut batteriet og koble inn et oppladet et, du vet: for når du spiller konsert og må pause settet for å stappe inn et nytt batteri. Det er også 2 x USB A-innganger, en i batteriet og en i selve høyttaleren. Dette trekker opp.

Så over til appen. Som den noe svake Bluetooth-tilkoblingen, er appen rar. Sharp har nemlig gjort den tabben å kopiere de fysiske bryterne på baksiden, og gjenskapt dem i app-grensesnittet. Det er knotete å vri seg til korrekt lydbilde. At noe så banalt er vanskelig gjør at man får lite lyst til å hente den opp og justere lyden.For lyden må skrus på. Bassen er i overkant “rølpete,” noe som gir mening med fuzz-gitar, men ikke med musikk.

Jeg testet den ute, og foruten kort rekkevidde mot mobilen, vil jeg anbefale å koble to sammen, for det er mulig. Om ikke kan det tenkes at du ikke plager naboen nok, og da har den ikke bestått testen.Det er nok jeg som har misforstått Sharps produkt litt: det er et stort fokus på å bruke høyttaleren som gitar-forsterker og ditto for vokal, ikke bare når man bruker produktet kun som Bluetooth-høyttaler, men også på produktsiden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.