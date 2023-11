Paris Masters: LIVE: I trøbbel

Nesten verdensrekordI det sjette gamet server Cerundolo så hardt at Ruud kommenterer det til dommeren, som drar på smilebåndet.. - Det er nesten verdensrekord, det, kommenterer Francke.. Og Ruud bryter det samme gamet, og dermed er det likt igjen. 3-3.. Vinneren av kampen møter polske Hubert Hurkacz i 8-delsfinalen.. Dagbladet følger kampen og saken oppdateres fortløpende..

