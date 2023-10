Pappa Braathen: - En mobbekampanje mot stjernene

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri, sa han på pressekonferansen.Nå hamrer pappa Bjørn Frölich Braathen løs mot Skiforbundet og deres håndtering av saken.

Konflikten er lik den Johannes Høsflot Klæbo også har stått i med Skiforbundet. Han har valgt å tre ut av landslaget. – Å kjøre på med det som oppleves som mobbekampanjer hvor man får stempel som egoistiske, gullgravere og ikke opptatt av felleskapet, når virkeligheten er noe helt annet. Man skulle tro hvert fall fra personer som jobber i Olympiatoppen skulle sette seg inn i saken før de uttaler seg på måten de gjør.«Som toppidrettssjef vil jeg advare mot alle forsøk på å velte «vi»-kulturen og fellesskapstenkningen.

LIGNENDE KONFLIKT: Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo (t.h.) og trener og morfar Kåre Høsflot under en pressekonferanse. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud– Det er jo en samtale som går på at han ikke er lykkelig. At han ikke har det bra. Konklusjonen kommer man jo til sammen, at det er det ikke verdt. headtopics.com

– At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter.

