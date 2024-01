Palworld: Kontroversiell suksess i spillverdenen

Den aller største snakkisen i spillverden om dagen er Palworld. Det slår rekord etter rekord i antall spillere, det selger millionvis av kopier, og «alle» spiller det. Men det er også ikke uten kontroverser. Anklagene og påstandene om plagiat, kopiering av andre spill og at det er lite originalt hagler fra alle kanter. Er det så ille som enkelte skal ha det til? Og er det egentlig et spill verdt tiden og pengene dine?La oss ta det første først.

Ja, mange av ideene, figurene eller mekanikkene i spillet kan du finne andre steder. Det er ikke vanskelig å se at det er Pokémon-likheter her, og ingen kan påstå noe annet. Det er også tydelige likheter med Breath of the Wild, Genshin Impact, ARK og en haug med andre titler. Men er det egentlig så mye verre enn mange andre?Hvor mange «soulslike»-spill har vi ikke sett de siste årene. Eller ta Vampire Survivors, og alle blåkopiene av den typen spill det finnes. Og kom ikke her å si at Pokémon ikke ha funnet inspirasjonen sitt et sted ogs





