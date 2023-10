Palestinsk Røde Halvmåne: Israel har bedt om umiddelbar evakuering av sykehus

Israel har bedt om at sykehuset al-Quds på Gazastripen evakueres umiddelbart, ifølge Palestinsk Røde Halvmåne.

Palestinske medier meldte natt til søndag at internett- og telefondekning har gradvis kommet tilbake på Gazastripen. Flere tusen mennesker har ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) brutt seg inn i nødhjelpslagre, melder FN søndag. Gazas 2,3 millioner innbyggere har vært helt avskåret fra verden de siste tre ukene, samtidig som massive israelske luftangrep har rammet det palestinske området.

Natt til søndag er minst tre palestinere drept av israelske soldater okkuperte Vestbredden, melder den israelske avisen Haaretz. IDF har i flere uker beordret sivile å dra til områder sør på Gazastripen, samtidig truet med at vinduet snart lukker seg for dem som ikke forlater nordlige deler. De har også beordret «evakuering» av sykehus nord på Gaza, noe lokalt helsepersonell sier at ikke er mulig. headtopics.com

– Det begynner å bli vanskelig å telle hvor mange raid det dreier seg om, skriver Nida Ibrahim som dekker konflikten fra Rammalah på Vestbredden.

Fødselsdag ble dødsdag for palestinsk søskenparAdam og Sham hadde samme fødselsdag, men det ble også den siste dagen de palestinske søsknene fikk oppleve. Sammen med moren ble de drept i et israelsk angrep. Les mer ⮕

Fødselsdag ble dødsdag for palestinsk søskenparAdam og Sham hadde samme fødselsdag, men det ble også den siste dagen de palestinske søsknene fikk oppleve. Sammen med moren ble de drept i et israelsk angrep. Les mer ⮕

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile. Les mer ⮕

Første Røde Kors-team inne i Gaza med medisinske forsyningerSiste nytt fra Dagbladet: Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen sammen med seks lastebiler med nødhjelp. Teamet på ti person... Les mer ⮕

Angrepene i Gaza fortsetter: – Jeg er sjokkertDen internasjonale Røde Kors-komiteen ber om at lidelsen for de sivile på Gazastripen tar slutt. Les mer ⮕

Spontan demonstrasjon: «Jøder sier våpenhvile nå»I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕