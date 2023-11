Palestinere drept og skadet i israelsk angrep mot ambulanser

Titalls palestinere ble drept og såret da ambulanser som fraktet kritisk skadde, ble rammet av et israelsk angrep, sier talsperson Ashraf al-Qudra i Senere natt til lørdag bekrefter palestinsk Røde halvmåne at fire av deres paramedics er døde og 21 skadet i angrepet. Talsperson Mohamed Abu Musah i Palestinsk Røde Halvmåne sa tidligere fredag det var ekstrem trengsel ved inngangen til sykehuset, der en av organisasjonens ambulanser ble truffet

. Departementet i den Hamas-kontrollerte enklaven hevder en kolonne med ambulanser var målet for angrepet fredag. Den israelske hæren (IDF) bekrefter de har truffet én ambulanse i et luftangrep, men hevder at den ble brukt av Hamas. – Et antall Hamas-terrorister ble drept i angrepet. Vi vil komme med mer informasjon, skriver de i en uttalelse på Telegram.Hamas-tjenestemann Izzat El Reshiq sier at anklagene om at det var Hamas-krigere i ambulansen, er «grunnløse».IDF hevder å ha informasjon om at Hamas bruker ambulanser til terrorformål og frakt av våpen. Ambulansen, som ble truffet i angrepet, fraktet kritisk skadede pasienter til Rafah-grenseovergangen til Egypt, ifølge Gazas helsedepartement.På bilder fra stedet kan man se blodsprut på den en av ambulansene og biler rundt. Det er også mye blod på bakken og en livløs hes

