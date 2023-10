Tyskland har forbudt en rekke propalestinske markeringer.Den tyske holdningen til Israel er preget av Tysklands historie. Under andre verdenskrig tok Nazi-Tyskland livet av mer enn seks millioner jøder.

Etter at Hamas 7. oktober drepte 1400 israelere og kidnappet 220 – og dette ifølge tyske medier skal ha blitt feiret av enkelte i Neukölln – ble en rekke propalestinske sammenkomster forbudt av myndighetene i Berlin. Iris Hefets bestemte seg derfor for å demonstrere aleine.

Hefets understreker at hun, til forskjell fra andre aktivister, ikke ble utsatt for vold. Men det var like fullt rystende å bli låst inn i den videoovervåkede cella.Der satt hun i en time, mens politiet ifølge henne sjekket at hennes israelske pass, som hun bevisst hadde tatt med, var ekte. Omsider ble hun løslatt, og politiet unnskyldte seg, forteller hun. Klassekampen har kontaktet Berlin-politiets pressetjeneste, men ikke fått svar. headtopics.com

Dette er et flagg: En vannmelon-ballong svever over demonstrantene i Berlin. Vannmelonen har lenge vært et uttrykk for Palestina-støtte, som en omgåelse av israelske forbud mot å vise flagget. Etter at tysk politi i høst har konfiskert palestinske flagg, har vannmelon-symbolet fått et ny vår i Tyskland.

Dette med melonene var nytt for den mangeårige Palestina-aktivisten Jacob K. Langford, avslører hun for Klassekampen på torget. Hun er et aktivt medlem i Jüdische Stimme og opprørt over at protester forbys. Aksenten er amerikansk, men Berlin har lenge vært hjembyen hennes. headtopics.com

Alle aldre: Folkemengden på Oranienplatz i Berlin er variert, også hva gjelder alder. Ingrid Kosch er langt fra den eneste som er grå i håret.

