Paget Brewster i sorg etter Matthew Perrys dødsfall

Matthew Perry, for mange kjent som Chandler Bing fra TV-serien «Friends» gikk bort lørdag ettermiddag. Warner Bros, som produserte serien, bekreftet dødsfallet og uttalte at det var en «hjerteskjærende dag».. «Vi er knust over bortgangen til vår kjære venn Matthew Perry. Matthew var en utrolig begavet skuespiller og en uutslettelig del av Warner Bros.

Han var så fin mot meg under 'Friends' og alle gangene jeg traff ham i tiåra etter. Vennligst les boka hans. Det er hans arv å hjelp. Han kommer forresten ikke til å hvile i fred … Han er allerede for opptatt med å få alle til å le der oppe», skriver hun på det sosiale mediet X.. Boka hun refererer til er «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing».

