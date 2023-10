Småbyen er i sin mørkeste time: I går drepte en masseskyter minst 18 personer, et stort antall er hardt skadet.– Hvordan er det mulig at politiet ikke fanget ham opp i forkant. Det var jo mange tegn på at han var en fare, fortviler Jack Walsh, som VG treffer ved pårørendesenteret i en et skolebygg byen.SVOGEREN SAVNET: Svogeren til Jack Walsh er blant de savnede. – Vi vet ikke om han er hardt skadet eller drept. Sykehuset vil ikke svare oss, sier han til VG.

– Det er en håpløs situasjon for oss pårørende. Søsteren min sitter på sykehuset og venter på beskjed om mannen hennes er hardt skadet eller blant de drepte. Han har ikke gitt lyd fra seg, men vi vet han var ved baren da masseskyteren kom, sier Jack Walsh.Politifolk i uniform og i sivil er innkalt.POLITI I SIVIL: En sivilkledd politimann er kalt inn for å sikre åstedet ved baren der masseskyteren drepte syv menn.

– Det var skremmende. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle vokse opp og få en kule i beinet mitt. Det er bare ... hvorfor? Hvorfor gjør folk slikt?, sier jenta. – Jeg hadde ryggen mot døren. Idet jeg snudde meg, så jeg at det ikke var noen ballonger, men en mann som holdt et våpen, sier han til AP.Skytingen startet på bowlinghallen Sparetime Recreation og fortsatte på baren Schemengees Bar and Grille, som ligger 6,4 kilometer fra hverandre. headtopics.com

Med tanke på Cards bakgrunn, ble politiet på en pressekonferanse torsdag morgen spurt om hvordan han kunne anskaffe et våpen og hvorfor han ikke ble stoppe tidligere. – Mange har våpen på grunn av jakttradisjonene her, men minst like mange våpen er knyttet til kriminalitet og narkotikasalg. Det er jevnlige skytinger i sentrum av byen. Men det har aldri vært så ille som denne, sier Jack Walsh.– Et godt menneske med våpen kan beskytte andre. Selv har jeg ikke våpen, og jeg vil tro det kommer en ny debatt om våpenlovene etter dette, sier Walsh.

