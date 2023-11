«Pålegg om adskillelse skal følges»

Nå vil Politidirektoratet ha nye rutiner som slår fast at de skal holdes adskilt.

DN_NO: Derfor lager vi gang på gang bobler, som så sprekkerDerfor lager vi gang på gang bobler, som så sprekker

VGNETT: Céline Dion viste seg offentlig for første gang på lengeDen verdenskjente artisten dukket opp på en ishockeykamp i Las Vegas mandag.

AFTENPOSTEN: Ruter om mandagens kaos: Brøytingen kom sent i gangRuter har evaluert hva som gikk galt da bussene ble stående fast på vinterføret mandag. Konklusjon: Brøytingen var for dårlig.

AFTENPOSTEN: For Israel er det nå eller aldriMen verden tviler: Er det overhodet mulig å bekjempe Hamas en gang for alle?

E24: Uenige om rentetopp: – Banken er redd for å ta feil enda en gangJournalist

DAGBLADET: Ikke skjedd på ni år i «Skal vi danse»: :For første gang siden 2014 står to kvinner i semifinalen av den populære dansekonkurransen.

