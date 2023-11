Pågrepet etter skyting på Godlia i Oslo

- Det var en litauisk husbil som vi stoppet i vår kontrollsone på E-18, sier Martin Höglund, som er pressesekretær i Tullverket.En mann og en kvinne er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet.

- I bilen var også deres tre år gamle barn som ble tatt hånd om av sosialstyrelsen, sier Höglund, til Dagbladet. Tull beslagla til sammen 100 kilo cannabis under storaksjonen som gikk over fire dager og som involverte 110 tjenestepersoner. Kontrollene ble gjennomført flere steder langs norskegrensen.

I en pressemelding fra Tull, opplyser etaten at de også stoppet medisinsk utstyr, byggevarer og vannscootere.PST legger fram oppdatert trusselvurderingPST legger fram en oppdatert trusselvurdering i forbindelse med situasjonen på Gazastripen klokka 14.30 i dag.

- PST varsler økt årvåkenhet knyttet til enkelte miljøer, interesser og objekter i Norge, opplyser PST til NTB. Seniorrådgiver Eirik Veum sier at de vil være mer konkrete rundt hvilke miljøer dette gjelder på pressebrifingen.(NTB)Viktig påminnelse før nytt snøvær og glatte veier på Sørlandet og Østlandet i natt og torsdag: En sjåfør ble bøtlagt for å ha kjørt med sommerdekk på bilen på E18 i Spydeberg tirsdag kveld. Pris: 1 000 kroner pr. sommerdekk.

Natt til torsdag ble all nett- og telefondekning brutt. Bortfallet av tjenestene skyldtes at den internasjonale tilgangen til Gazastripen var blitt frakoblet, ifølge den palestinske teleoperatøren Paltel.

