Påbud om vinterdekk 1. november

Hvor lenge kravet gjelder for resten av landet vil variere noe hvert år, alt etter som når påsken er det året. Ifølge tall fra Statens vegvesen er det over ti år siden sist det var så mange omkomne i trafikken i oktober.

I tillegg fikk to andre soldater alvorlige skader da de ble såret i kamp tirsdag, uttaler IDF videre.Australsk politi leter etter levningene av en surfer som en mann sier han så ble spist av en hai nær et populært surfested i delstaten South Australia.– Mannens levninger er ennå ikke funnet og letingen gjenopptas i morgentimene, uttalte delstatens politi onsdag morgen.

– Omfanget av det humanitære behovet i Ukraina, mer enn halvannet år inn i krigen, er enormt, sa FNs nødhjelpskontors koordineringsdirektør Ramesh Rajasingham på vegne av FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths i et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

Rundt 4 millioner personer som bor i regioner som er under russisk okkupasjon – Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja – er i stor grad avskåret humanitær hjelp, advarte Rajasingham. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ting tar tid, men at han har tro på en historisk seier. Foto: Yves Herman / AP / NTBPresidenten er sikker på at Ukraina vil gå seirende ut av krigen, og spesielt i svartehavsregionen, selv om han betegner situasjonen på fronten som vanskelig i øyeblikket.

– Ukrainas suksess i kampen om Svartehavet kommer til å bli historisk, selv om det ikke er noe som diskuteres mye i øyeblikket, sier presidenten.

