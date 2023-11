Overtidsmål i sjokkexit for Bayern München

Like før pause utlignet Patrick Sontheimer, og stillingen sto seg til seks minutter på overtid, da Gaus sendte hjemmelaget til himmels.Saarbrücken vant flere titler i diverse divisjoner før 2. verdenskrig, men siden den gang har det gått nedover for klubben fra vest i Tyskland, ikke langt fra grensen til Luxembourg.

Før det hadde Cody Gakpo sendt Liverpool i ledelsen, mens Justin Kluivert stanget inn utligningen etter en drøy times spill. Før det hadde begge lag skapt sjanser. Etter baklengsmålet presset Bournemouth og kom til flere gode muligheter, og etter en time lå ballen i mål.

Et selvmål fra Ben White sendte «The Gunners» under etter kvarteret, før Mohammed Kudus og Jarrod Bowen sto for West Hams to scoringer i andre omgang.Martin Ødegaard er ikke kvitt plagene i hoften. Arsenal må igjen klare seg uten sin kaptein fra start i ligacupkampen mot West Ham onsdag.

En time før kampstart i onsdagens ligacupoppgjør i Øst-London, bekrefter Arsenal at kapteinen starter på benken.Sola-Molde 37-30– Det er ti minutter i første omgang som dreper oss fullstendig. Da ser vi ikke ut. Da er vi rett og slett juniorer mot seniorer, sier Molde-trener Tor Odvar Moen til TV 2. Sola vant til slutt med sju mål. Rogalendingene ligger nå på fjerdeplass i Rema 1000-ligaen, mens Molde er på sjetteplass – to poeng bak.

Nordmennenes klubber hadde motstand fra nivå seks i den første cuprunden. Sevilla vant 3-0 over Quintanar med scoringer av Rafa Mir og Youssef En-Nesyri i første omgang, før Adrià Pedrosa fastsatte resultatet på overtid.

