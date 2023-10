Overlevende etter Hamas-massakre tar avstand fra hevnangrep

Israelske medier har snakket med flere som overlevde Hamas-angrepet og med pårørende av drepte. Andre har delt innlegg og minneord i sosiale medier, og budskapet er klart: De ønsker ikke hevn, og de vil ha slutt på bombingen i Gaza.

– Jeg krever at denne sirkelen av smerte blir brutt. Den eneste veien å gå er frihet og like rettigheter, er hennes budskap.– Ikke skriv min fars navn på en granat, han ville ikke ha ønsket det, er hans budskap i et minneord om faren.Laor Abramov var en av de rundt 1400 som ble drept i Hamas-angrepet. Moren Michal Halev er tynget av sorg, men trygler omverdenen om å legge press på Israel og få en slutt på angrepene mot Gazastripen.

– Israel gjennomgår nå en fryktelig tid, og jeg vet at mødre i Gaza også gjennomgår en fryktelig tid. Men jeg vil ikke ha hevn i mitt navn, sier hun. – Jeg trenger ikke hevn, ingenting kan bringe tilbake dem som er borte, skriver hun i avisen Haaretz.– Vilkårlig bombing i Gaza og drap på sivile som ikke var involvert i disse forferdelige forbrytelsene, er ingen løsning, skriver hun. Døde babyerEn av de over 200 som ble tatt til fange under Hamas-angrepet, og som holdes som gissel i Gaza, er Vivian Silver. Sønnen Yonatan Ziegen er ikke i tvil om hva moren tenker om de israelske angrepene. headtopics.com

Ber om fred Millet Ben-Haim overlevde massakren der rundt 270 ble drept på en musikkfestival nær kibbutzen Re'im. I et intervju med britiske ITV forteller hun om de desperate telefonsamtalene der hun tok farvel med familien.

– Det er noe jeg vil si til dere, israelere, politikere og dere i utlandet. Lytt nøye til det jeg har å si. Hvordan skal jeg kunne stå opp om morgenen, vel vitende om at i Gaza, 4,5 kilometer fra BeŽeri, så er ikke krigen over. For meg var krigen over etter 12 timer, for jeg hadde et sted å evakuere til, sier hun, med henvisning til Gazas 2,3 millioner innestengte innbyggere. headtopics.com

