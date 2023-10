Overlevende etter Hamas-massakre tar avstand fra hevnangrep

Over 7000 palestinere er drept i israelske angrep mot Gazastripen siden 7. oktober, nærmere 3000 av dem barn, ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gaza. Denne kvinnen sørger over et familiemedlem som ble drept i et angrep som rammet en kirke i Gaza by 20. oktober.Israelske medier har snakket med flere som overlevde Hamas-angrepet og med pårørende av drepte.

– Ikke bruk våre døde og vår sorg som påskudd for å påføre andre familier død og smerte, sier Noi Katsman. Hun mistet broren Hayim da Hamas-soldater angrep kibbutzen Holit. Israel sørger over de rundt 1400 som ble drept da Hamas angrep 7. oktober. Blant ofrene var britisk-israelske Lianne Sharabi og de to døtrene hennes, 13 år gamle Yahel og 16 år gamle Noiya som ble drept i kibbutzen Be'eri.Laor Abramov var en av de rundt 1400 som ble drept i Hamas-angrepet. Moren Michal Halev er tynget av sorg, men trygler omverdenen om å legge press på Israel og få en slutt på angrepene mot Gazastripen.

– Israel gjennomgår nå en fryktelig tid, og jeg vet at mødre i Gaza også gjennomgår en fryktelig tid. Men jeg vil ikke ha hevn i mitt navn, sier hun.Lederen for den israelske menneskerettsorganisasjonen Yesh Din, Ziv Stahl, overlevde selv det dramatiske Hamas-angrepet mot kibbutzen Kfar Aza. Hun er svært kritisk til Israels krigføring. headtopics.com

– Man kan ikke bringe døde babyer til liv igjen ved å drepe flere babyer. Vi trenger fred. Det er det hun har kjempet for hele sitt liv,– I min familie søker vi ikke hevn. Hevn vil bare føre til mer lidelse og flere døde, sier han i et

– Det er noe jeg vil si til dere, israelere, politikere og dere i utlandet. Lytt nøye til det jeg har å si. Hvordan skal jeg kunne stå opp om morgenen, vel vitende om at i Gaza, 4,5 kilometer fra BeŽeri, så er ikke krigen over. For meg var krigen over etter 12 timer, for jeg hadde et sted å evakuere til, sier hun, med henvisning til Gazas 2,3 millioner innestengte innbyggere.Haaretz-kommentatoren Iris Leal advarer mot å gjenta USAs såkalte krig mot terror. headtopics.com

