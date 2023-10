Overlevende etter Hamas-massakre tar avstand fra hevnangrep

Israelske medier har snakket med flere som overlevde Hamas-angrepet og med pårørende av drepte. Andre har delt innlegg og minneord i sosiale medier, og budskapet er klart: De ønsker ikke hevn, og de vil ha slutt på bombingen i Gaza.

– Ikke bruk våre døde og vår sorg som påskudd for å påføre andre familier død og smerte, sier Noi Katsman. Hun mistet broren Hayim da Hamas-soldater angrep kibbutzen Holit. – Jeg ber verden om å få en slutt på disse krigene, slutt å drepe mennesker, slutt å drepe babyer. Krig er ikke svaret, man kan ikke løse problemer med krig, sier hun i en

– Vilkårlig bombing i Gaza og drap på sivile som ikke var involvert i disse forferdelige forbrytelsene, er ingen løsning, skriver hun.En av de over 200 som ble tatt til fange under Hamas-angrepet, og som holdes som gissel i Gaza, er Vivian Silver. Sønnen Yonatan Ziegen er ikke i tvil om hva moren tenker om de israelske angrepene. headtopics.com

– Israel gjentar samme feil gang på gang. Hevn bringer ikke mine foreldre tilbake, det kommer heller ikke til å bringe andre drepte israelere og palestinere tilbake. Det motsatte vil skje, det vil bringe mer død. Vi må bryte denne sirkelen, skriver han.– Jeg fortalte familien min at jeg elsket dem og at jeg var glad for det livet jeg hadde levd, forteller hun.

– Det er en tragisk feil å svare på vold med enda mer vold. Hevnen er en blendende og destruktiv følelse som krever tilfredsstillelse, men det er den verst mulige rådgiveren,Mens mange ofre og pårørende tar avstand fra Israels krigføring på Gazastripen, kommer det helt andre toner fra politikere i statsminister Benjamin Netanyahus Likud-parti og andre på høyresiden i Israel. headtopics.com

