Overlevde Hitler og de harde 30-åra – men MDG ble for tøft

Det butikken drev med, gikk den gang under den fjonge betegnelsen «konfeksjons- og herreekvipering». Herreklær, kaller man det i dag. Uansett, bet butikken seg fast på hjørnet av Olav Tryggvasons gate 29 og overlevde – elendige tider til tross.Klesbutikker er vanligvis sårbare overfor endringer i motebildet, men selv ikke enorme omveltninger på 60- og 70-tallet så ut til å rokke ved butikkens posisjon.

Etter å ha overlevd det som må sies å være de tøffeste utfordringene en butikk kunne fått, var det derfor både vondt og rart å lese beskjeden som ble postet på Facebook forrige lørdag: «Vi takker for oss etter 95 år i Trondheim by. Nå har vi opphørssalg». headtopics.com

Les også Anmeldelse «Makta» NRK: Kraftprestasjon om makt, fyll og dårlig ledelse Arne Jr. er tredje generasjons eier av butikken. Dessverre må han medgi at neste generasjon i familien har valgt andre yrker. Å drive butikk er en livsstil, og de ønsket ikke å ta over den stolte familiebedriften, til tross for at 95 års historie, med det, får sin slutt.

I 2019 solgte Arne bygget Nordre gate 10, hvor butikken ligger, til Rema-gründer Odd Reitans selskap E. C. Dahls Eiendom. Planen var imidlertid å fortsette å drive i Midtbyen. Selv om Arne Rønning-butikken i årtier har ligget i en gågate, påvirker altså parkeringsbegrensningene selv dem. «Det snakkes om dette i handelsstanden. Vi må være tilgjengelige både for gange, sykkel, kollektivt og privatbilen. De som har behov for å kjøre bil, må få lov til å gjøre det. headtopics.com

