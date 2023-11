Over halvparten skal bruke like mye på julehandelen som før

Ifølge administrerende direktør Bernt Apeland i Virke er det nå mindre impulshandling og kjøp av de dyreste varene enn før, på grunn av renteøkningene. Samtidig kan lavere strømpris enn i fjor spille positivt inn.

– Vi vet at julen har en helt særegen posisjon i det norske folk. Selv om det er økt usikkerhet rundt pengebruken i førjulstiden, så vet vi at julen er noe vi nordmenn prioriterer å bruke penger på, sier Apeland.

