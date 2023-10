Oslobyrådet fjerner «idrett» og får kritikk: – Det gjør meg bekymra. Helt ærlig

Onsdag fikk Oslo et nytt byråd. Høyre og Venstre har forhandlet ferdig, laget en plattform, og nå skal de sette den ut i live.

Et av de raskeste grepene var kutt i administrasjon: Byrådet går fra ni byrådsavdelinger til åtte. Det betyr at den egne byrådsavdelinga for kultur, idrett og frivillighet, forsvinner. Konkret skal kultur og idrett slås sammen med næring og eierskap. Den nye byrådsavdelinga skal hete Kultur og næring.– Idretten er ikke jeg bekymra for. Det er fryktelig mange som er opptatt av den.

– Kultur og idrett har fortjent sitt eget felt. Næring er stort, og jeg er kjempebekymra for at næring kommer til å være hovedprioriteten for et høyrebyråd. Kultur og idrett kommer til å havne i skyggen, legger han til.– Det er en feil slutning å dra. Det er ikke noen grunn til å tro at idrett og kultur skulle være mer nedprioritert enn omvendt. headtopics.com

Onsdag overlot Omar Samy Gamal (SV) byrådskontoret sitt til Anita Leirvik North (H). På kjøpet fikk hun en spade, en saks, og en vegg full av kunstgress.– Da Høyre styrte sist var det noen få prestisjeprosjekter som det ble satsa på. Breddeidrettsanlegg kom i skyggen av det. Det er fakta. Det vi vet står igjen da vi tok over var Holmenkollen og et etterslep på 500 breddeidrettsanlegg, sier han.– Det er litt tidlig med de store programerklæringene.

Tirsdag presenterte toppene i Oslo Venstre og Oslo Høyre Hammersborgerklæringen. Fra venstre: Hallstein Bjercke i Venstre, Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg fra Høyre og Marit Vea fra Venstre.– Vil dere bruke mer penger, da? headtopics.com

