Oslo: Brann i leilighet: Én person til sykehus

SISTE: Én person er skadet og blir ivaretatt av helse, opplyser politiet. Ukjent skadeomfang. Den skadde blir kjørt til sykehus. Utsatt for mye røyk.. Lørdag kveld rykket nødetatene ut til en boliglokk på Furuset etter melding om brann i en leilighet i tredje etasje.. - Slokking er i gang. Beboere blir evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, opplyste politiet på X. . - Vi er framme med store ressurser, skriver Oslo 110-sentral på X..

Vaktkommandør, Erik Sundt Fredriksen opplyser at de fikk melding om brannen klokka 22.00, og at det var flammer ut fra en leilighet i tredje etasje.. - Det var observert en person i leiligheten. Vi gikk raskt inn med røykdykkere og hentet ut personen. Det meldt nå at brannen er slokket, sier han til Dagbladet.. Fredriksen opplyser at det nå pågår etterslokking.. Klokka 22.48 opplyser politiet at to leiligheter ikke er beboelig..

