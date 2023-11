Oslo Børs slakter Univid i begrunnelse for stryking av aksjen

Onsdag formiddag har Oslo Børs publisert den fullstendige begrunnelsen for vedtaket om stryking av aksjen. Der får Univid så hatten passer. I helgens melding om vedtaket om stryking av aksjen viste Børsen til en transaksjon som fant sted i april. Selskapet, som da het DLTX, meldte at det hadde inngått en avtale om å selge alle utenlandske datterselskaper og eierandelen i Filecoin-partnerskapene Storify og Helix. Det var dette som var kjernevirksomheten etter navnebyttet fra Element.

I sine anførsler har Univid vist til at det er legitimt og akseptabelt at selskaper avhender virksomheter og går gjennom strategiforandringer. Videre vises det til at selskapet har gjort dette i flere omganger tidligere og at det siden mai i år har vært i seriøse diskusjoner med seks mulige interessenter om en virksomhetssammenslåing.

Til Univids argument at det har gjennomført flere strategiendringer ved tidligere anledninger, skriver Oslo Børs at dette ikke nødvendigvis taler selskapets sak for videre notering. Det bemerkes at selv om Univid fikk fortsette som børsnotert selskap etter disse hendelsene, så taler dette for at aksjen bør strykes.

