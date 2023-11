Oslo Børs forklarer Univid-strykning: – Investorene skal være kjent med hva de investerer i

– På bakgrunn av at selskapet ikke oppfyller flere av de vesentlige opptaksvilkårene, herunder krav til markedsverdi, virksomhet, antall aksjonærer, samt de øvrige forhold av betydning under «allmenn interesse», er Oslo Børs av den oppfatning at selskapet ikke er egnet for videre notering, skriver Børsen i sin oppsummering.

Oslo Børs peker blant annet på at aksjene i henhold til regelverket skal «antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning». Oslo Børs skriver at det er «begrenset likviditet» i Univid-aksjen etter salget av virksomheten i april.

– Oslo Børs er videre av den oppfatning at det faktum at selskapet har gjennomført slike strategiendringer gjentatte ganger ikke nødvendigvis taler for at selskapet er egnet for fortsatt notering, skriver Børsen.

