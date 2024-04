Oslo Børs avsluttet første handelsdag etter påsken med ny rekordnotering, godt hjulpet av en høyere oljepris. Hovedindeksen står ved børsslutt i 1.342,78, en oppgang på 1,1 prosent. Børsens desidert største selskap,Mai-kontrakten for nordsjøoljen brent omsettes tirsdag for 88,48 dollar fatet, opp 1,2 prosent i dagens handel. Det er opp nesten tre dollar sammenlignet med prisen siste handelsdag på Oslo Børs før påsken.pekte pilen andre veien.

DNB Markets og Alexander Aukner nedgraderer aksjen fra kjøp til hold, samtidig som han kutter kursmålet fra 700 til 690 kroner. Aksjen falt 4,60 prosent til 682,50 kroner.Dermed må den finansielle guidingen for 2024 justeres. Shelf Drilling kan få redusert EBITDA med 20 prosent i år, tror DNB Markets. Aksjen ble straffet med en nedgang på 24,61 prosent til 19,15 krone

