Orker ikke en eneste kamp til med Bruno Fernandes som United-kaptein

Tidligere United-kaptein Roy Keane kaller som vanlig en spade for en spade, og ville ta fra Fernandes kapteinsjobben direkte etter at dommeren blåste for full tid og 0-3 skrell mot byrival City.

-Jeg vet det er en stor avgjørelse. De endret fra Harry Maguire, men Fernandes er ikke kapteins-materiale. Jeg mener han er en talentfull spiller, ingen tvil om det, men hva jeg så i dag… Jeg vet vi har diskutert dette mange ganger tidligere, i Liverpool forrige sesong. Vinglingen hans, klagingen, hvordan han kaster armene opp i været. Det er ikke akseptabelt, begynner Keane ifølge-Etter det jeg så i dag, ville jeg ta det (kapteinsbindet) av ham.

-Fernandes er en brilliant spiller, men som kapteinsmateriale er han det motsatte av hva jeg ønsker i en kaptein, blåses det ut fra Keane.

Roy Keane fyrer løs mot Bruno Fernandes: – Jeg ville tatt fra ham kapteinsbindetMANCHESTER (VG) (Manchester United – Manchester City 0–3) Manchester United får totalslakt etter tapet for erkerivalen. Roy Keane retter en spesielt stor pekefinger mot kaptein Bruno Fernandes. Les mer ⮕

Elise (34) fortviler etter alle timene med overtid: - Jeg vet ikke hvor lenge jeg orker dette– Det er tungt, veldig tungt. Det sier sykepleier Elise Karlsen Lundlie (34). Les mer ⮕

Manchester United planlegger kjøp av Real Madrid-spillerManchester United sikter seg inn mot en forsvarsklippe i La Liga. Legges 580 millioner kroner i potten kan overgangen bli et faktum. Jose Mourinho skal fortsatt være på utkikk etter en ny midtstopper og ifølge spanske Dario Gol har United-treneren funnet akkurat den riktige spilleren. Les mer ⮕

Ikke bare Pochettino som kobles til Manchester UnitedTidligere i sommer ble det kjent at Max Allegri lærte seg engelsk. Vi tenkte at han åpnet noen flere dører utenfor Serie A, men ifølge en engelsk overgangsekspert kan det være noe konkret på gang - hvis Ed Woodward presses til å gi Ole Gunnar Solskjær sparken. Les mer ⮕

Guardiola trekker frem Solskjær som United-lyspunktMANCHESTER (VG) Det er Erling Braut Haaland (23) og de lyseblå som regjerer i den fotballgale byen nå. Det er lenge siden de ble truet av den røde byrivalen. Det har de bare klart én gang under Pep Guardiolas regjeringstid. Les mer ⮕

Seks måneder etter han forlot Manchester United kan Fred være tilbake i Premier LeagueFrederico Rodrigues Santos, eller Fred, hadde sine skikkelig gode dager på jobb i United-drakta. Bare 14 scoringer og 19 assists på 213 kamper forteller likevel at den sentrale midtbanespilleren var del av Man Uniteds utfordringer med effektivitet foran motstandernes mål. Les mer ⮕