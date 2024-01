Organiserte kriminelle familier i Sverige sjokkerer journalisten

Journalist Johannes Wahlstrøm ble sjokkert over hvor godt organisert kriminelle familier i Sverige er. I Bergen ser politiet tegn til at kriminaliteten er på vei til Norge. KLANERNA: Forfatter og journalist Johannes Wahlstrøm har undersøkt all svensk kriminalitet over fem år og kartlagt omfattende kriminelle nettverk i Sverige. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2Johannes Wahlstrøm har undersøkt svensk kriminalitet i over fem år.

Han er nå i Bergen for å snakke om boken «Klanerna» han har skrevet med medforfatter Jan Persson. Der har de to gått gjennom tusenvis av bakgrunnsmateriale til domsavsigelser i Sverige, og kartlagt kriminelle nettverk. Et interessant tema for forfatterne, og leserne. Boken har vakt stor oppsikt, og begge opplag ble utsolgt på svært kort tid.– Jeg har alltid tenkt på kriminelle som fattige. Du stjeler fordi du ikke har penger, eller du selger narkotika fordi du ikke har jobb, sier Wahlstrø





TV 2 Nyhetene » / 🏆 29. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

– Godt organiserte kriminelle nettverk som har kompetanse og ressurserDet er ikke bare deg: Det er veldig mange svindelforsøk for tiden.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

– Godt organiserte kriminelle nettverk som har kompetanse og ressurserDet er ikke bare deg: Det er veldig mange svindelforsøk for tiden.

Kilde: bladetnordlys - 🏆 17. / 53 Les mer »

Friskmeldt Johannes Thingnes Bø går sprinten i RuhpoldingLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Sverige og Danmark vant i EM-åpningenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Petter Stordalen tar over navnerettighetene til nasjonalstadion i SverigeHottelmogulen Petter Stordalen har tatt over navnerettighetene til nasjonalstadion i Sverige, melder Dagens industri. Stordalen selv bekrefter dette overfor avisen: – Her skal de beste konsertene være, her skal fotballfans juble og gråte og her skal det være en plass for alle. Dette blir en arena for energi, mot og begeistring, sier han. USAs forsvarsminister Lloyd Austin, som har blitt behandlet for prostatakreft og påfølgende komplikasjoner, er i god form, sier en pressetalsmann i Pentagon.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Monsterkøer i Sverige og Danmark - norske Randolph sitter fast uten toalettRedningsmannskapene i Sverige har jobbet for å redde menneskeliv. Alle som har sittet fast på E22 mellom Hørby og Kristianstad skal nå være evakuerte.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »