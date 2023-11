Ordfører om Bane Nors gjenoppbyggingsplan: – Tragisk, kritisk og unødvendig

Men også veibrua som ligger rett ved siden av fikk store skader og er stengt. TU skrev nylig at Bane Nor mener bruene ikke kan repareres samtidig, ettersom elva må fylles ut fra hver sin kant under arbeidene. Det betyr at

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STVAFTENBLAD: Tar grep etter tragisk ulykke: Nå får spillerne tilbud om halsbeskyttelseDet ble innført midt på 1990-tallet. Og etter lørdagens tragiske hendelse i England, kan påbudet om bruk av halsbeskyttelse for ishockeyspillere igjen bli innført.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Trafikkaos på E18 Ordfører: - Ikke varslet av politietEtter mandagens køkaos på E18 ved Ørje mener ordføreren i Marker kommune, Kjersti Nilsen, at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon fra politiet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TEKNISK: Bane Nor i dialog med Deutsche Bahn: Tysk bru kan bli redningen for DovrebanenBane Nor har lett etter erstatningsbru i både Norge og Sverige uten hell. Nå viser det seg at en tysk bru kan bli redningen om ikke den ødelagte jernbanebrua i Ringebu kan gjenbrukes.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tage Pettersen ønsker endring: Vil påby halsbeskytter i norsk hockeyEn hockeyspillers liv gikk nylig tapt etter en tragisk hendelse på isen. Nå ønsker Norges hockeypresident å lufte en endring i regelverket.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TEKNISK: Nå løftes den ødelagte jernbanebrua opp av vannetNår hele brua er oppe skal Bane Nor se om den kan repareres og gjenbrukes på Dovrebanen.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

TEKNISK: Nå løftes den ødelagte jernbanebrua opp av vannetNår hele brua er oppe skal Bane Nor se om den kan repareres og gjenbrukes på Dovrebanen.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕