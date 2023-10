Opprykkskamp, krafttak og svømmefest: Her er helgens sendinger

Fotballsesongene drar seg mot slutten. Mye av spenningen er utløst, men for noen er det fortsatt mye på spill.

I aller størst grad gjelder det denne helga Ulfstind, som skal forsvare sin 3-0-seier hjemme over Kirkenes når de søndag spiller om opprykk til 3. divisjon i Finnmark. I tillegg skal TUIL spille seg varm inn mot en opprykkskvalifisering, mens TIL2, Fløya og Skjervøy setter punktum for sin sesong i 3. divisjon denne helga.I det internasjonale Nordsjøstevnet i svømming i Stavanger er det over 30 fra Tromsø Svømmeklubb som stiller til start, og det er Tromsø-deltakere med i det store functional fitness-stevnet Oslo Throwdown.Fra 16.55: Nordsjøstevnet, finaler (svømming)Fra 08.

Se TIL og TIL-konkurrenter direkteI tillegg kan du søndag se eliteserieoppgjørene Sandefjord-Brann klokken 17.00 og Vålerenga Rosenborg klokken 19.15, der førstnevnte kamp kan ha stor betydning for TIL. headtopics.com

Vi tillater oss også å minne om at vi viser begge de nordnorske topplagene i eliteserien i aksjon mandag kveld, med den ubestridte rosinen i pølsa sist ut:

Les mer:

bladetnordlys »

