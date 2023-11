Opphetet konflikt: - Noe av det verste jeg har sett

– Jeg vet at dette er en person som har uttalt seg på nedlatende vis mot andre tidligere, så jeg var derfor ganske forberedt på at hun kunne finne på å henge ut meg også, sier hun.– Det faktum at vi influensere skal være forbilder for de unge, men likevel oppfører seg slik som barn lærer i tidlig alder, er ugreit. Vi skal liksom være bedre enn det her.

– Kritikk er alltid sunt, men majoriteten av det folk kaller kritikk i dag, er dessverre mye hets og blir en form for heksejakt. Dette kan lett eliminere muligheten til både sunn debatt og ytringsfriheten vår. Det retter feil fokus innad i tematikken.– Irrasjonell og usaklig atferd har ikke noe i en debatt å gjøre. Det har ikke TikTok-Norge klart å prestere denne gangen, mener hun.

IKKE SJOKKERT: Influenser Linnea Løtvedt er ikke overrasket over reaksjonen til Williams. Foto: Erik Teige / TV 2Også TikToker Sebastian Brevik (24), bedre kjent som «Barisbrevik», reagerer på Williams sin video.– Jeg opplever det som mitt ansvar å stå opp mot urett, og denne videoen publisert av Fetisha er rett og slett noe av det verste jeg har sett, sier han til God kveld Norge.

Williams forteller til God kveld Norge at hun burde ordlagt seg bedre, men at videoen ble lagd i øyeblikkets hete.Hun mener at det er privilegert å ikke ta et standpunkt i konflikten. – Vi kan ikke godta at norske influensere oppfordrer unge mennesker til å holde seg nøytrale til folkemord og at et barn dør hvert tolvte minutt på Gazastripen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Raser mot influenser: - SmakløstRASER: Flere raser mot influenser og podcast-programleder Fetisha Williams etter at hun la ut en Tiktok om Linnea Løtvedt. Reporter: Maja Walberg Klev/Mia Engenes Bratlie

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Influenser Linnea Løtvedt har blitt kritisert for å ikke uttale seg om krigen i Midtøsten, mellom Israel og PalestinaFlere influensere er i hardt vær etter uttalelser om krigen i Israel og Palestina.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Julie og Camilla Lorentzen deler fødselsbildeInfluenser-paret hinter om fødsel på Instagram.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Spillerbørs Noe helt annetNorge klarte et sterkt 0-0 borte mot Frankrike i Nations League. Ingrid Syrstad Engen var Norges beste spiller, slik Dagbladet vurderer det. Dette var noe annet enn under fotball-VM i sommer.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Skrekknatten i Steinkjer: – Var redd han skulle gjøre seg noeSTEINKJER (VG) Med solbærsaft og vodka feiret den drapstiltalte mannen (30) og samboeren nybygd garasje. Da kvinnen våknet senere på natten var både varebilen og mannen borte.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

ITAVISEN: Ytelsen redusert, men har det noe å si?Apple har redusert minnebåndbredde-ytelsen i den nye M3 Pro-brikken med 25 prosent, men har det noe å si? Ingen vet enda.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕