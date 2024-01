Oppfølgeren til Troll blir filmet i Trondheim

Under ett år etter at filmen hadde sin Netflix-premiere, bekreftet strømmegiganten at det skulle komme en oppfølger. Nå er det klart at innspillingen av Troll 2 legges til Trondheim. I disse dager er filmteamet på plass i Trondheim for befaring. Nidaros møter regissør Roar Uthaug og produsent Espen Horn på Kafe to tårn ved Nidarosdomen. Med seg har han masse folk fra filmcrewet som skal se på innspillingsområdet en siste gang før filmingen starter.

– Det betyr at deler av Troll 2 kommer til å bli satt akkurat her vi står nå? – Det gjør det, sier regissøren med et smil. Starter innspillingenRoar Uthaugs monster-katastrofefilm Troll er den ikke-engelskspråklige filmen som har nådd ut til bredest publikum på Netflix noensinne med over 100 millioner visninger siden premieren i 2022. Allerede første uke på strømmetjenesten slo filmen rekorder. Til Variet





