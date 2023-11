OPPDATERT: Pass på å gjøre dette for å starte på nytt

Det er derfor ikke mye igjen for 23H2. Det er mulig Microsofts plan opprinnelig var å vente med alle funksjonene for 23H2, men så ble de største funksjonene innlemmet i september-oppdateringen i stedet.slik at man kan starte på nytt med en helt ren installasjon og alle funksjonene. Det er også å anbefale å installere, om den ikke er en del av 23H2.

Men det som gledet oss mest, foruten å kunne hente opp den nye volum-mikseren med win, ctrl og v, er hvor kjapt grensesnittet er. Borte er den lille ekstra ventetiden man merket i filutforskeren, eller ved å hente opp Xbox-skjermen med windows og g. Alt skjer med en gang man trykker, inkludert mange faner i fil-utforskeren og nettleseren.

Oppdateringer til Windows-brannmuren, inkludert målretting av brannmurregler til spesifikke applikasjoner, oppdateringer for plassering av brannmurer og mer detaljert brannmurlogging.Forteller – Naturlige stemmer har mer naturlige språk for en mer inkluderende brukeropplevelse.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: PST legger fram oppdatert trusselvurderingPST legger fram en oppdatert trusselvurdering i forbindelse med situasjonen på Gazastripen klokken 14.30 i dag.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: PST legger fram oppdatert trusselvurderingSiste nytt fra Dagbladet: PST legger i dag fram oppdatert trusselvurdering i forbindelse med situasjonen på Gazastripen, skriver NTB. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

ITAVISEN: NÅ kan du starte på nyttMicrosoft har lansert Windows 11-oppdateringen 23H2 som inneholder alt det nyeste, inkludert de smarte nye forbedringene lansert i september.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Personer med utenlandske pass forlater GazastripenUtenlandske statsborgere har begynt å krysse grenseovergangen fra Gazastripen til Egypt, melder en rekke medier onsdag morgen.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

E24: Spent på Norges Bank: – Kan gjøre mye ugagn på kronekursen«Ingen» tror det kommer noen renteheving fra Norges Bank denne uken. Det store spørsmålet er hva sentralbanken sier om planen for desember, etter utslagene i prisveksten og kronekursen.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

NETTAVISENSPORT: Klopp-assistent kommenterte bortføringen: – Det eneste vi kan gjøreAssistentmanageren understreket at Liverpool gjør sitt beste for å støtte Luiz Díaz (26) i den dramatiske tida.

Kilde: NettavisenSport | Les mer ⮕