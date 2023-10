OPPDATERT: Bekrefter Playstation-tap

Connie Booth har jobbet i Sony i over 30 år og nesten like lenge i Playstation. Hun har hatt ansvaret for en stor rekke spill-hits, men nå skal hun visstnok være ute.Connie Booth har vært Playstation-produsent for en haug viktige spill de siste 26 årene. Nå ryktes det at det er slutt, og ryktene er troverdige.Sony bekrefter ovenfor Axios at Connie Booth er ute av selskapet, men avslører ikke hvorfor.

Booth har blant annet vært involvert i Syphon Filter, SOCOM: U.S. Navy SEALs, Jak and Daxter, Sly Cooper, Ratchet & Clank, inFamous, Resistance Fall of Man, Uncharted, The Last of Us og Days Gone for å nevne noen spill.Hva som er årsaken til at Booth forsvinner vet ikke Jaffe, altså om hun sluttet etter å ha vært der lenge, eller om hun fikk sparken.

Ryktene går også på at Angie Smets, tidligere Guerilla (Killzone-serien og Forbidden West), har fått jobben Booth tidligere hadde. Vi følger saken.

