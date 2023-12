Oppdatering av rutetabeller på Jærbanen

10. desember oppdateres rutetabellene. For de som har fleksibilitet, er det ikke nødvendigvis et problem, men for oss som har fast arbeidstid og ikke kan komme ti minutter senere, er det en utfordring. Å forbedre punktligheten har vært et viktig argument for at Jernbanedirektoratet og Bane Nor mener det er riktig å gjøre endringer. Jærbanen sliter spesielt med punktligheten i rushtiden, da er gjennomsnittlig punktlighet på 85%.

Oda Riska, kommunikasjonsansvarlig i Go-Ahead, som er ansvarlig for pendlertrafikken på Jærbanen, har svart på spørsmål fra Aftenbladets lesere. Det er ingen planer om å bytte ut togsettene som brukes i lokaltogene på Jærbanen. Togsettene vil imidlertid bli oppgradert i 2024/25 for å få bedre teknisk kvalitet og mer moderne interiør





