Onana tar lagkamerat i forsvar etter «gorilla-post»: – Denne saken må stoppe

Andre Onana tar lagkamerat Alejandro Garnacho i forsvar etter at argentineren ble anklaget for å ha kommet med en rasistisk ytring mot Onana da han postet et bilde av keeperen ledsaget av en gorilla-emoji.

– Folk har ingen rett til å bestemme hva jeg skal bli krenket av. Jeg vet eksakt hva Garnacho mente: kraft og styrke. Denne saken må stoppe her, skriver kameruneren Onana på X/Twitter. Les også Henry med nedslående Haaland-beskjed Lagkamerat Alejandro Garnacho ble så glad da Andre Onana reddet straffe på overtid i mesterligakampen mot FC København tirsdag at han la ut bildet av keeperen og seg selv ledsaget av en gorilla-emoji.

Garnacho slettet senere posten på X, men engelske medier meldte at fotballforbundet FA hadde blitt gjort oppmerksom på innlegget, og at de hadde kontaktet Garnacho.Onanas redning sørget for at Manchester United vant gruppespillkampen 1–0. headtopics.com

