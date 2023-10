Onana freser: – Denne saken må stoppe her

Manchester Uniteds keeper André Onana forsvarer lagkamerat Alejandro Garnacho etter at han la ut et bilde av keeperen ledsaget av en emoji av en gorilla.

Garnacho slettet senere posten på X, men engelske medier meldte at fotballforbundet FA hadde blitt gjort oppmerksom på innlegget, og at de hadde kontaktet Garnacho. Argentineren har ikke kommentert saken etter at X-posten ble slettet.

Mats Zuccarello har hatt en fantastisk start på sesongen, men forble poengløs i denne kampen. Totalt er nordmannen oppe i ni målpoeng (to mål, sju assists) på de seks første kampene. Ruud hadde aldri møtt den 21 år gamle og venstrehendte Stricker. Sveitseren hadde wild card til turneringen og er ranket som nummer 96, mens Ruud er nummer åtte. headtopics.com

I det andre settet fulgte spillerne hverandre fram til 2-2. Ruud reddet fire breakballer før han tok et langt game og ledelsen 3-2. På stillingen 4-3 fikk plutselig Ruud hele tre muligheter til å bryte motstanderens serve. På det andre forsøket lykkes og gikk opp til 5-3. Han kunne deretter serve hjem settet og utligne til 1-1.

Ruud har nå 37 seire 22 tap denne sesongen. Han har vunnet bare en turnering (ATP 250) i Estoril, Portugal. Ellers var han i finalen i Roland Garros-turneringen.Manchester United-spiller Alejandro Garnacho risikerer å bli straffet av Det engelske fotballforbundet (FA) for et innlegg på sosiale medier etter tirsdagens Champions League-kamp mot FC København. headtopics.com

Les mer:

tv2sport »

Tiller skrev ny kontrakt med Uno-X ut 2027Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Zuccarello-scoring i Wilds målrike snuoperasjonLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Direkte 9.45: Fortjente United-fansen dette?Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Svensk frustrasjon før FIS-møte: – Ville vært en ren katastrofeLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Solberg-Isaksen forlenger: – Vanskelig å forlateLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Kjønø ferdig i Jerv etter 84 dagerLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕