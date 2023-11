Olympisk maratonløper mottar digital tvilling - av sitt eget hjerte

Det digitale tvilling-hjertet tilbyr nøyaktige sanntidsdata om hjertet og hvordan det reagerer under forskjellige forhold. Med en digital tvilling-kopi av hjertet sitt får sportsutøveren tilgang på et verktøy som gir innsikt i hennes kardiovaskulære helse under treningen. Hjertet er utviklet spesielt for å optimalisere atletisk ytelse og fremme personlig helse.

– Teknologien bak digitale tvillinghjerter vil ikke bare gi unik innsikt i hjertehelse og ytelse, den kan bane vei for fremtidige idrettsutøvere og enkeltpersoner til å optimalisere egen helse og velvære. Digital tvilling teknologi har potensialet til å gjøre alles trening helt personlig tilpasset og inspirere flere til å løpe, sier Linden, i en pressemelding fra TCS - som står bak teknologien i tvillinghjertet.

Det digitale tvillinghjertet kan også generere et uendelig antall simuleringer under ulike treningsscenarier. Ved å øve i den digitale verden, kan en idrettsutøver forberede seg på optimal ytelse i den virkelige verden uavhengig av konkurransedagens forhold.

Det digitale tvillinghjertet representerer punktet der idrettsvitenskap og persontilpasset medisinsk behandling møtes, og innsikten samlet fra en persons digitale tvillinghjerte muliggjør utvikling av individuelle behandlingsplaner.

... teknologien er viktig av flere grunner som går langt utover sport og fysisk aktivitet – den kan starte en revolusjon innen personlig helsehjelp.– Sport og teknologi har en enorm kraft til å kombineres og forandre liv. Des sitt digitale tvillinghjerte kan optimalisere treningen, ytelsen og restitusjonen hennes. Men teknologien er viktig av flere grunner som går langt utover sport og fysisk aktivitet – den kan starte en revolusjon innen personlig helsehjelp.

