Oljesjefen rennes ned av jobbsøkere: – Veldig lite bekymret på kort sikt

Aker Solutions tjente over en milliard i tredje kvartalKjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions leverer bedre resultat før skatt enn ventet for tredje kvartal.

Aker Solution øker kvartalsomsetning med 43 prosentSelskapet oppgir at det er positive utsikter fremover, med anbudsaktivitet på om lag 103 milliarder kroner, hvorav 65 prosent var knyttet til segmenter utenfor Subsea.

Aker Solutions skyter fart etter sterke kvartalstallUkens første handelsdag er i gang.

Branns seiersrekke tok slutt: - Veldig surtBranns seiersrekke stoppet på åtte.

Norsk spiller etter lagkameratens kollaps: – Livet er veldig skjørtKampen mellom AZ Alkmaar og Nijmegen i Nederland ble avbrutt etter at Bas Dost (34) falt om og ble liggende tilsynelatende livløs. Norske Lars Olden Larsen opplevde det hele fra nært hold.

Neymar om Neymar: 'Den virkelige Neymar er veldig fredelig og glad'I et intervju med France Football svarer Paris Saint-Germain sin brasilianske stjerne Neymar på spørsmål om ryktene om at han er på vei bort fra Paris med et spørsmål. 'Hvorfor skal jeg forlate PSG? Jeg har fortsatt to år igjen av kontrakten min, og laget fortsetter å utvikle seg.