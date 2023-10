Oljepengene skal komme det norske folk til gode

Denne regjeringen prioriterer grep som skal gi folk en bedre hverdagsøkonomi, bedre velferden for folk i hele landet og styrke beredskapen og tryggheten til folk i en urolig tid, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (bildet) og statssekretær Ellen Reitan.Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning.

I løpet av disse 50 årene har velstandsnivået økt raskere enn noen kunne drømme om, uten at formuen forsvant på veien. Dette skal naturligvis ikke Bratteli og hans regjering ha ansvar for alene.På veien fra 1974 er det skrevet mange stortingsmeldinger, fattet mange vedtak og ytret ikke rent få bekymringer. Det er dessuten ikke til å stikke under stol at vi har hatt en god porsjon flaks også.

Fondet og med tiden også handlingsregelen ble resultater av en tydelig målsetting om at nordmenn skulle få velstandsvekst uten at formuen forsvant på veien.Uavhengig av farge kritiseres regjeringer ofte for å bruke mye oljepenger. headtopics.com

Det er dine, mine og våre naturressurser som generasjoner av folkevalgte har sørget for at fortsatt tjener det norske samfunnet godt.Oljefondet er en konstruksjon for å flytte petroleumsreservene fra under bakken og inn på bankkonto.

Men poenget var ikke å ta formuen vekk fra befolkningen eller å holde skatteinntektene fra petroleum permanent unna statsbudsjettet. Fondet er tvert imot et middel for å nyttiggjøre oss best og smartest mulig av de etter hvert enorme inntektene på en bærekraftig og langsiktige måte. Derfor er bruken av fondsmidler knyttet til avkastningen og ikke selve fondskapitalen. headtopics.com

Det er riktig at det å ha en stor formue i utlandet gjør oss mer sårbare for svingninger på børsen enn vi ellers ville vært. Uten den store formuen ville selvsagt denne sårbarheten vært mindre, men vi ville også vært mye fattigere som nasjon.

Les mer:

Aftenposten »