I statsbudsjettet for neste år kommer det frem at oljenæringen ikke vil halvere sine utslipp før midt på 30-tallet.Oljedirektoratets siste beregninger av utslipp fra petroleumsindustrien, viser at utsiktene til å kunne nå en halvering før 2030 er dårlige.

