Oljeformuen har vokst i rekordfart. Nå vil Høyre-toppene ha nye regler for hvordan pengene skal brukes.

Høyres nestledere, Henrik Asheim og Tina Bru, vil ha strengere regler for hvordan oljeformuen skal fases inn i økonomien.

– Vi vil stramme til og gjøre det tydeligere at handlingsrommet skal gå til investeringer og ikke til stadig økende løpende utgifter til velferd, sier Asheim. Asheim og Bru vil ikke nøye seg med det. De minner om at helt siden handlingsregelen ble innført i 2001, og«Det er ikke likegyldig hvordan bruken av oljeinntekter skjer.» Det sa Stoltenberg 1-regjeringen allerede da handlingsregelen ble innført i 2001.at oljeformuen skulle «brukes på en måte som også vil styrke vekstevnen til norsk økonomi». Ellers kunne det fort gå ille med velferdsutviklingen. headtopics.com

– Og etter denne logikken er reduserte barnehagepriser offentlig drift, men man kan bygge Stad skipstunnel som en vekstfremmende investering i infrastruktur? ? Kan vi ikke bare vasse i penger og kose oss? Fjerne barnefattigdommen. Omstille industrien. Rassikre hele Vestlandet? Fred, frihet og alt gratis?3 prosent av tusenvis av milliarder kroner blir veldig mye penger. Hvis pengene brukes uklokt, vil det kunne gi inflasjon og høyere rente.

