Oljefondet øker med en firedel siden nyttår

Siden nyttår har oljefondet økt med en drøy firedel. Verdien ved årsskifte var på 12.429 milliarder kroner. Oppgang på børsene og svakere kroneverdi bidrar til fondets høye verdi, da verdien svinger i takt med bevegelsene i aksje- og valutamarkedet. Hvor mye oljepenger regjeringen har til overs å spare i fondet, eller eventuelt ta ut av fondet, er også med på å påvirke verdien.

Oljefondet har ved flere anledninger understreket at verdien av fondet kan falle med 40 prosent hvis verdensøkonomien utvikler seg på en uheldig måte. Regjeringen har i den sammenheng erkjent at et slikt fall vil kunne bli vanskelig å håndtere. I 2024 budsjettet skriver regjeringen at det er «klart mindre rom» for å øke oljepengebruken de neste årene

