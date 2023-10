Oljebransjen vil ikke ha nedtrappingsplan

Dette får oljebransjen til å reagere. Hildegunn T. Blindheim fra Offshore Norge mener heller at regjeringen bør lage en plan som viser hvordan ny industri på sokkelen kan bygges opp.

å utarbeide en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet som legges frem for Stortinget så raskt som mulig. permanent stopp i letevirksomhet uten direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur, og at det ikke besluttes bygging av ny infrastruktur som binder Norge til utslipp frem mot og forbi 2050.Klimautvalget ser på hvordan Norge bør gå frem for å kutte utslippene til nær null innen 2050. Den kommer med en rekke anbefalinger -Offshore Norge sier det er plass til olje og gass i 2050 – blant annet ved at gass kan gå til hydrogenproduksjon og olje til plastprodukter.

– Hadde det ikke skapt mer forutsigbarhet om regjeringen hadde vært tydeligere på hvordan Norge skal fase ned olje og -gassvirksomhet? – Ut fra det vi har fått sett er vi kritiske til flere av utvalgets forslag. Særlig når det kommer til olje- og gassnæringen, skogen og jordbruket sin fremtid i lavutslippssamfunnet. headtopics.com

Mykjåland sier at Senterpartiet i den kommende debatten vil være tydelige på at partiet ønsker å utvikle, og ikke avvikle oljeindustrien.– Nei, disse målene ligger fast. Men vi har en viktig produksjon som Europa er avhengig av. Vi må sørge for å ha nødvendig energi tilgjengelig frem mot 2050.Miljøbevegelsen og partier på venstresiden støtter derimot utvalgets anbefaling om en nedtrapping av oljeindustrien.

